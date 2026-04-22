Şarkışla Millet Bahçesi Yeni Misafirlerini Ağırlıyor

Şarkışla Millet Bahçesi içindeki yapay gölete gelen elmabaş ördekler, özellikle Sibirya ve Rusya bölgelerinde yaşayan nadir türler arasında yer alıyor. Bu yıl ilk kez bölgede görülmeleri dikkat çekti.

Belediye Yuvalama Çalışması Başlattı

Şarkışla Belediyesi ekipleri, ördeklerin bölgede kalıcı olmasını sağlamak için yuva yapım çalışmalarına başladı. Yapılacak yuvaların hem koruma hem de üreme sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, ördek sayısının artması halinde yuva kapasitesinin de artırılacağını belirtti.

“Bölgeyi Sevdirip Kalıcı Hale Getirmek İstiyoruz”

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, nadir türün ilçeye gelmesinin sevindirici olduğunu belirterek, kuşların korunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Vatandaşlara da doğal yaşama zarar vermemeleri ve ördeklerin korunmasına destek olmaları çağrısı yapıldı.

Nadir Tür İçin Koruma Çağrısı

Uzmanlar, elmabaş ördeklerin korunmasının ekosistem açısından önemli olduğunu vurgularken, doğal yaşam alanlarının desteklenmesinin türün devamlılığı açısından kritik olduğunu belirtiyor.