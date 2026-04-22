T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, açık alana çöp ve inşaat atıklarının döküldüğü, çukurlar açılarak vahşi depolama yapıldığı belirlendi. Katı atıkların ayrıca belediyeye ait araçlarla doğaya bırakıldığı da raporlandı.

2,3 Milyon TL Ceza Kesildi

Çevre Kanunu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda ilgili belediyeye 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, çevreye verilen zararın ciddi boyutta olduğunu vurguladı.

Savcılığa Suç Duyurusu

Devam eden çevre kirliliği nedeniyle belediye hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Soruşturmanın sürdüğü ve yeni yaptırımların gündeme gelebileceği ifade edildi.

Çevre Denetimleri Artıyor

Bakanlık, özellikle kaçak atık dökümü ve vahşi depolama ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Yetkililer, çevreyi kirleten kişi ve kurumlara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

Bakanlık Rize İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi’ne ait araçla döküldüğü tespit edildi.



Vahşi depolama yaptığı belirlenen ilgili belediyeye Çevre Kanunu gereği 2️⃣ milyon 3️⃣4️⃣6️⃣… — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) April 22, 2026