2 Kasım 2025’te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe tribünlerine ait toplam 1.900 biletin satış süreci mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde:

632 biletin satışa açıldığı anda tükendiği,

Yaklaşık 1.300 biletin ise uzun süre sistemde görünmediği,

Taraftarların Passolig sistemine erişimde ciddi sorunlar yaşadığı tespit edildi.

Yetkililer, şüphelilerin sistemi bilinçli şekilde yavaşlatarak veya engelleyerek biletleri toplu halde satın aldığını değerlendiriyor.

Karaborsa Satış Sosyal Medyaya Taşındı

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre biletlerin bir kısmı stadyum çevresinde elden, bir kısmı ise:

Telegram

WhatsApp

X

gibi platformlar üzerinden yüksek fiyatlarla satışa sunuldu.

Aynı IP ve Kartlarla Toplu Alım

Banka ve kredi kartı hareketlerine yönelik analizlerde:

Aynı IP adreslerinden yapılan çoklu işlemler,

Aynı kart bilgilerinin tekrar tekrar kullanılması,

Şüpheliler arasında düzenli para transferleri

tespit edildi. Açıklama kısmında “Maç”, “Bilet”, “Tribün”, “FB”, “BJK”, “GS” gibi ifadelerin yer aldığı çok sayıda işlem dikkat çekti.

Şüphelilere Spor Müsabakalarından Men

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında:

“Bilişim sistemini engelleme”

“Değerinin üzerinde bilet satışı”

suçlarından işlem başlatıldı. Ayrıca şüphelilere 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası uygulanırken, dijital materyallerine de el konuldu.

Soruşturma Derinleşiyor

Yetkililer, olayın organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde dururken, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi. Yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.