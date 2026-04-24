Bursa’nın İnegöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli taraflar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Olayda 4 kişi yaralanırken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve bu nedenle mahkemelik olan Yasin D. ile Özgür S. arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Dava süreci devam ederken İstanbul’dan gelen Yasin D., üvey babası Mustafa S. ile birlikte mahalleye giderek, daha önce karşı taraf lehine tanıklık yapan Yüksel C. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca olay kontrolden çıktı. Baltaların ve sopaların kullanıldığı kavgada Yasin D., Mustafa S., Osman C. ve Yüksel C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yasin D. ile Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Osman C. ile Yüksel C. özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.