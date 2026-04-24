Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Sürpriz sonuçların damga vurduğu turda önemli ekipler kupaya veda etti.

Çeyrek finalde TÜMOSAN Konyaspor, uzatmalara giden mücadelede Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise Galatasaray karşısında 2-0’lık galibiyetle dikkat çekti.

Bir diğer karşılaşmada Trabzonspor, Samsunspor’u penaltı atışları sonucu 3-1 ile geçerek tur atladı. Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor karşısında 3-0’lık net bir galibiyet alarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

Yarı finalde kritik eşleşmeler

Alınan sonuçların ardından yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Diğer eşleşmede ise Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor finale çıkmak için mücadele edecek.

Maç takvimi şekilleniyor

Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak yarı final karşılaşması, Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak. Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki mücadele ise 12, 13 ya da 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak finalde kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.