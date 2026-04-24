Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Sürpriz sonuçların öne çıktığı turda, TÜMOSAN Konyaspor uzatmalarda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek tur atladı. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise Galatasaray karşısında 2-0’lık net bir galibiyet alarak adını yarı finale yazdırdı.

Bir diğer mücadelede Trabzonspor, Samsunspor’u penaltı atışları sonucunda 3-1’le geçerek üst tura yükseldi. Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor karşısında 3-0’lık rahat bir galibiyet elde etti.

Yarı final eşleşmeleri açıklandı

Alınan sonuçların ardından yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Diğer eşleşmede ise Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor finale çıkma mücadelesi verecek.

Maç tarihleri netleşiyor

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının, Tüpraş Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birinde yapılması planlanıyor. Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesi ise 12, 13 ya da 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak büyük finalde karşı karşıya gelecek.