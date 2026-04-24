Hive şehrinde ‘Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ödülü İçin Pahlavon Mahmud Anısına Güreş Dalında V Uluslararası Asya Kupası” başarıyla tamamlandı. 17–20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen bu prestijli müsabaka, uluslararası spor kamuoyunun dikkatini bir kez daha Özbekistan’a çekti.

Geniş Uluslararası Katılım ve Yüksek Standartlar

Turnuvaya Asya ve diğer bölgelerden 10’dan fazla ülkenin sporcuları katıldı. Bunlar arasında Özbekistan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, İran, Hindistan ve diğer ülkelerin temsilcileri farklı kilo kategorilerinde mücadele ederek yüksek düzeyde rekabet sergiledi.

Türk Sporcuların Üstün Performansı

Müsabakada Türkiye delegasyonu aktif şekilde yer alarak birçok alanda yüksek sonuçlar elde etti. Türk pehlivanlar final aşamalarına kadar ilerleyerek turnuvanın rekabet seviyesinin artmasına katkı sağladı. Bu durum, Türkiye ile Özbekistan arasındaki spor iş birliğinin önemli şekilde geliştiğini gösterdi.

Uluslararası Önem ve Asya Kupası Statüsü

Söz konusu müsabaka gençler arasında Asya Kupası statüsünde düzenlenerek güreş sporunun bölgedeki gelişimine hizmet etmektedir. Turnuva yalnızca bir spor karşılaşması değil, aynı zamanda farklı ülkeler arasındaki kültürel ve sportif ilişkileri güçlendiren önemli bir platform olarak da önem kazandı.

Hive – Kültürel Miras ve Sporun Uyumu

Turnuva, Harezm’in tarihi merkezi olan Hive şehri ile bağlantılı olarak organize edildi. Antik şehrin eşsiz atmosferi müsabakaya kendine özgü bir ruh katarak onu spor ve kültürün uyumunun parlak bir örneğine dönüştürdü.

Sonuç

‘Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ödülü İçin Pehlivan Mahmud Anısına V. Uluslararası Asya Kupası’ yüksek seviyede organize edildi ve başarıyla tamamlandı. 10’dan fazla ülkenin sporcularının katıldığı bu müsabaka, güreşin uluslararası itibarını artırmakla birlikte Türkiye ile Özbekistan arasındaki spor ve kültürel iş birliğini daha da güçlendirmeye hizmet etti.