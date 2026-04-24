Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen olayların yanı sıra çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risk ve olumsuz etkilerin kapsamlı şekilde incelenmesi için harekete geçti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, söz konusu konuların tüm yönleriyle araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve benzer olayların tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

Kararın, Anayasa’nın 98’inci maddesi ile TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri çerçevesinde alındığı belirtildi.

Komisyon 22 üyeden oluşacak

Araştırmayı yürütecek komisyonun 22 üyeden oluşacağı bildirildi. Komisyonun çalışma süresi ise başkanlık divanının (Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip) seçilmesinin ardından başlayacak ve 3 ay olarak uygulanacak.

Ankara dışında da çalışma yapabilecek

Komisyonun gerekli görülmesi halinde Ankara dışında da inceleme ve araştırma faaliyetleri yürütebileceği ifade edildi. Bu kapsamda sahada yapılacak çalışmalarla hem okullardaki olayların hem de çocukların dijital ortamlarda maruz kaldığı risklerin daha kapsamlı analiz edilmesi hedefleniyor.