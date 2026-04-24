TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12740 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT MARAŞAL ÇAKMAK Mahalle/Köy, 487 Ada, 5 Parsel, 1. Kat 4 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre ve mahallinde; 95m² net, 117m² brütkullanım alanına sahiptir Taşınmaz mimari projesine göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, hol ve 2 balkonbölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmazda keşif anında mesken dolu (borçlu) durumdadır.

Adresi : Fevzi Çakmak (Tapuda Yenikent Maraşal Çakmak) Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, No:121 Daire:4 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.056,00 m2 Arsa Payı : 51/1056

İmar Durumu : Ayrık Nizam, Konut Alanı, Taks:0.4, 5 Kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 3.600.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:55

20/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.