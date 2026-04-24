ABD/İsrail-İran hattında devam eden çatışmalarda dünya kamuoyu ateşkes ihtimaline odaklanmışken, ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen açıklamalar tansiyonu yükseltti.

Trump, Hürmüz Boğazı’nda yürütülen askeri faaliyetlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölgede mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, donanmaya “vur” talimatı verdiğini açıkladı. ABD Başkanı ayrıca, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda kontrolün tamamen Washington’un elinde olduğunu iddia etti.

Tahran’da patlama sesleri

Gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığı bildirildi. Yaşanan hareketlilik, bölgede yeni bir çatışma dalgası endişesini artırdı.

Uzmanlar, taraflardan gelen sert açıklamaların ve sahadaki askeri hareketliliğin ateşkes ihtimalini zora sokabileceği uyarısında bulunuyor.