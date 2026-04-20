Donald Trump’ın gayrimeşru kızı olduğunu iddia eden Necla Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. ABD, İsrail ve İran’a doğrudan seslenen Necla Trump, Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlığı kısa sürede çözebileceğini öne sürdü.

Yayınladığı mesajda, taraflar arasındaki gerilimin çözümsüz olmadığını savunan Necla Trump, “Müzakerelere dahil olabilirsem, her iki tarafın da kabul edeceği ortak noktayı biliyorum. Onları çok iyi bir şekilde uzlaştırabilirim” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında küresel etkiler vurgusu da yapan Necla Trump, bölgedeki çatışmanın tüm dünyayı etkilediğini belirterek taraflara çağrıda bulundu ve “Bu çatışma sona ermeli” dedi.

Necla Trump’ın kimliği ve iddialarıyla ilgili resmi bir doğrulama bulunmazken, söz konusu açıklama sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.