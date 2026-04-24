Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Gölü’nden sonra en büyük ikinci gölü olma özelliğine sahip olan Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimiyle birlikte adeta kuş cennetine dönüştü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan göl, büyük ölçüde hâlâ buzla kaplı olmasına rağmen birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Göl üzerinde bulunan irili ufaklı 6 ada, başta Van Gölü martısı ve tepeli pelikan olmak üzere; kaz, yeşilbaş ördek, angut, sakar meke ve karabatak gibi kuş türlerinin yaşam alanı haline geldi.

Buzların Çözülmesi Gecikti

Çıldır Gölü kıyısındaki Doğruyol köyünde yaşayan Ülgen Tanrıverdi, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle göldeki buzların geç çözülmeye başladığını belirtti. Özellikle lodos rüzgarının esmemesinin de çözülme sürecini yavaşlattığını ifade etti.

Her yıl aralık ayında donmaya başlayan gölde buzlar genellikle mart ayının ikinci haftasında çözülmeye başlıyor ve nisan ortasında tamamen eriyor. Ancak bu yıl donma sürecinin yaklaşık 15-20 gün gecikmesi, çözülmenin de aynı şekilde sarkmasına neden oldu.

Doğaseverler İçin Eşsiz Manzara

Henüz tamamen çözülmemiş buz tabakası ile göçmen kuşların oluşturduğu doğal yaşam görüntüsü, Çıldır Gölü’nü fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için cazip bir destinasyon haline getiriyor. Bölge, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişiyle birlikte ziyaretçi akınına uğramaya hazırlanıyor.

Çıldır Gölü’nde yaşanan bu doğa olayı, hem ekosistem zenginliğini hem de bölgenin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.