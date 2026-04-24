Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan yardım kapsamında; tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar, serumlar, tıbbi cihazlar, oksijen tüpleri ve sedyeler özenle paketlenerek TIR’lara yüklendi. Yardım konvoyu, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a geçiş yapmak üzere hareket etti.

Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, yardımların Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatları doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Tosun, “İl Sağlık Müdürlüğümüz çalışanlarıyla birlikte komşu ülke İran’a ulaştırılmak üzere toplanan tıbbi yardım malzemeleri kolilere konularak TIR’lara yüklendi. 6 TIR’ı Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden uğurladık. Daha önce de 3 TIR göndermiştik. Böylece toplamda 9 TIR yardım malzemesi İranlı meslektaşlarımıza ulaştırılmış olacak” dedi.

Yardımların devam edeceğini vurgulayan Tosun, bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek, “Kardeş ülke İran’a desteğimizi sürdüreceğiz. Temennimiz, yaşanan savaşın kısa sürede sona ermesi ve sağlık çalışanlarının görevlerini daha rahat şekilde yerine getirebilmesidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den İran’a Sağlık Desteği Sürecek

Van’dan gönderilen tıbbi yardımlar, Türkiye’nin komşu ülkelere yönelik insani destek çalışmalarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Yetkililer, ihtiyaç doğrultusunda yeni yardım sevkiyatlarının da planlandığını belirtiyor.