Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Kahramanmaraş'a geldi. Davutoğlu çifti ilk olarak 15 Nisan'da 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının meydana geldiği Ayser Çalık Ortaokulu'na gitti. Ahmet Davutoğlu, okul önünde toplananlara saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ahmet Davutoğlu ve eşi daha sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerini ve hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

'RESEPSİYONA KATILMAKTANSA AİLELERİMİZLE HİSLERİNİ PAYLAŞMAYI TERCİH ETTİM'

Ahmet Davutopğlu daha sonra bir basın toplantısı düzenleyerek, ziyaret ve temalarıyla ilgili değerlendirme yaptı. 15 Nisan'da düzenlenen saldırının tüm Türkiye'yi hüzne boğduğunu ifade eden Davutoğlu, 'Milli bayramlar dışında bir milli hasletimiz daha var o da milli acıları bütün bir millet olarak paylaşmak. Kahramanmaraş yas tutarken benim için eğlenceli, doğal olarak doğası gereği insanların tebessüm ettiği ortamlarda bulunmak bana ıstırap verir. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu saatlerde resepsiyon var. Çağrıda bulundum, 'Bu resepsiyonu bu sene sadece anma yapalım ama resepsiyonun doğal seyri içinde doğal olarak insanlar birbirine tebessüm eder, basın mensupları soru sorar, şakalaşır. Böyle bir günde bu doğru değil' dedim. Maalesef buna olumlu bir cevap alamadım. Resepsiyona katılmaktansa, açık söyleyeyim bugün burada Kahramanmaraşlı ailelerimizle hislerini paylaşmayı tercih ettim' dedi.

'KATİL, 'SEN SEYRET' DİYOR ÖĞRETMENE'

15 Nisan'da hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin büyük bir kahramanlık sergilediğini ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

'Katil diyor ki 'Sen seyret' diyor öğretmene. 'Bir şeye karışma sana dokunmayacağım' diyor. Silahı doğrulttuğu anda çocuğun üstüne kapanıyor. Açık söyleyeyim Kahramanmaraş'a ikinci bir kahraman beratı daha vermek lazım. Bu Kahramanmaraşlı çocuklar bu kahraman beratını hak ediyor. Bunların aileleri hak ediyor. Hepsini tek tek anlatmaya burada vaktimiz yetmeyecek. Ama her birinin hikayesi başlı başına bir kahramanlık hikayesi. Şimdi Gelecek Partisi olarak da bir çocuklarımızın korunması ve çocuk hakları konusunda gölge kabinemizin yaptığı bir raporu da önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağım. Hepimiz buradan ders çıkaracağız. Çocuklarını koruyamayanlar geleceklerini koruyamazlar. Ayrıca ailelerin talepleri var. Aileler çocuklarına şehit ilan edilmesini tabii Ayla Hanımın da şehit ilan edilmesini istiyorlar. Doğru bir taleptir. Ha dinen zaten şehittirler, masumdurlar. Ayla Hanım zaten şehittir, çocukları korurken şehit oldu. Ama isterler ki devlet de bunu tescil etsin. Bu ailelerin haklı olarak devletten yani kendi çocuklarını, gözlerinin bebeklerini emanet ettiği ama koruyamadığını düşündüğü devletten bunu talep ediyorlar. Mutlaka verilmeli. Önümüzdeki hafta grup toplantısında buna değineceğim ve bizim yeni yol grubunun diğer genel başkanları konuşarak bir grup önergesini, önerisini de inşallah Meclise sunacağız. Ümit ederiz ki iktidar, bizim grup önerilerini daha önce reddettiği gibi bunları reddetmez ve bu olur. İkincisi, yine haklı bir talep. İsterler ki okullara çocukların isimleri verilsin. Belli okullara yani hangi okullar müsaitse. Buradan ben de çağrıda bulunuyorum, başka ile gidilmeden Kahramanmaraş'ın 9 okuluna isimleri verilmeli. Yola, parka değil. Öyle teklifler olmuş 'Parka verelim.' Hayır parka değil. O öğrenciler okulda şehit oldu, o öğretmen okulda şehit oldu. Okullara verilecek onların adı. Ve ben bunun takipçisi olacağım. Bir şey daha söyleyeyim sembolik olarak. Burada İl Milli Eğitim Müdürü'ne de çağrıda bulunuyorum. Bundan sonra her eğitim yılı başlarken, birinci gün öğretmenler Ayla öğretmenin kabrini ziyaret etsinler ve örnek bir öğretmen olarak bu her sene tekrar eden bir gelenek haline dönüşsün ve 'İyi bir öğretmen nasıl olur?' bağlamında aile öğretmenin hayatı ve hayatının son anları diğer öğretmenlere anlatılsın.'