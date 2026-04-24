Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Sahilyolu'nda, Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücülerinden biri şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen diğer motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise bir otobüsün araç kamerası yansıdı.