İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte altın üretip piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu iddia edilen Yüksel Atabay’ın da aralarında bulunduğu 2 kişi tutuklandı.

Kuyumcu ve Döviz Bürolarını Hedef Aldılar

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü incelemelerde, şüphelilerin sahte altın üretip özellikle kuyumcular ve döviz bürolarına satarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Bu yöntemle çok sayıda işletmenin zarara uğratıldığı ve şebekenin haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

5 İlçede Eş Zamanlı Baskın

Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’un 5 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda:

Nakit para

Silah

3 milyon 850 bin lira değerinde çek

ele geçirildi.

Suçlamalar Ağır

Şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem başlatıldı:

Kaçakçılık Kanununa Muhalefet

Nitelikli Dolandırıcılık

Resmi Belgede Sahtecilik

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

Soruşturma Devam Ediyor

Tutuklanan 2 şüphelinin cezaevine gönderildiği öğrenilirken, diğer gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı özellikle kuyumcu ve finans sektöründeki işletmeleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.