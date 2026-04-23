Köy Enstitülerinin kültürel mirasını sanatla buluşturan “Unutulmaz Gelecek Köy Enstitüleri” sergisi, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 18.30’da Ankara’da kapılarını açıyor. Sergi, Nurol Sanat Galerisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği, Tezcan Karakuş Candan tarafından hazırlanan sergi, Köy Enstitülerinin aydınlanma ve üretim temelli eğitim anlayışını sanatsal bir perspektifle ele alıyor.

Sergide, geçmiş ile gelecek arasında kurulan bağ dikkat çekiyor. Köy Enstitüleri, “Anadolu’nun kadim toprağından göğüne mühürlenmiş birer hafıza durağı” olarak tanımlanırken, bu kurumların toplumsal bellekte bıraktığı izler vurgulanıyor.

Eğitim tarihine damga vuran Köy Enstitülerinin mirasını yeniden gündeme taşımayı amaçlayan sergi, sanat ve tarih meraklılarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

28 Nisan’da açılacak sergiye tüm sanatseverler davetli.