Uluslararası barış çalışmalarıyla tanınan yazar ve aktivist Akif Manaf, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından “Özgürlük ve Barış Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, dernek yönetim kurulu üyesi Murat Altan tarafından takdim edildi.

Ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen “Barış Psikolojisi” başlıklı söyleşide Manaf, bireysel barışın toplumsal ve küresel barışın temelini oluşturduğunu vurguladı. Büyük ilgi gören etkinlikte konuşan Manaf, “Barış bireyle başlar. Herkes kendine ‘Bugün barış için ne yaptım?’ sorusunu sormalı” dedi.

Manaf’ın barış alanındaki çalışmaları uluslararası ölçekte de karşılık buluyor. Yazar daha önce International Peace Prize başta olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

Çalışmalarının merkezinde yer alan “Barış Psikolojisi” kitabı birçok dile çevrilirken, Manaf ayrıca sürdürülebilir yaşam modeli üzerine kurulu projeler ve uluslararası etkinliklerle barış mesajını yaymayı sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre Manaf, önümüzdeki süreçte farklı ülkelerde düzenlenecek etkinliklerde barış söyleşilerine devam edecek.