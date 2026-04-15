23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara’da bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için özel olarak hazırladığı etkinlik programını Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda hayata geçiriyor.

Gün boyu sürecek etkinliklerde çocuklar hem eğlenecek hem de farklı deneyim alanlarında keyifli vakit geçirecek.

SAHNE GÖSTERİLERİ VE ATÖLYELERLE DOLU PROGRAM

Kutlama programı kapsamında:

🎈 Sahne gösterileri

🎨 Atölye ve deneyim alanları

🏃‍♂️ Oyun ve spor etkinlikleri

🎭 Yarışmalar

🎶 Konserler ve sürpriz etkinlikler

yer alacak.

Çocukların aktif katılım sağlayabileceği etkinlikler sayesinde 23 Nisan’ın ruhu, eğlence ve öğrenme ile bir araya getirilecek.

12.00–17.00 ARASINDA FESTİVAL HAVASI

Etkinlikler 23 Nisan 2026 günü saat 12.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Park alanı, gün boyunca çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebileceği bir festival alanına dönüştürülecek.

“23 NİSAN ATATÜRK’TEN ARMAĞAN”

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen en özel bayramlardan biri olduğu vurgulanırken, tüm çocuklar ve aileler etkinliklere davet edildi.

Ankara’da düzenlenecek kutlamaların, bayram coşkusunu şehrin dört bir yanına yayması bekleniyor.