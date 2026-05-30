UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun dev finalinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz devi Arsenal’ı penaltı atışları neticesinde mağlup ederek dev kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürmeyi başardı. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan ve normal süresi ile uzatmaları 1-1 eşitlikle geçilen nefes kesen mücadelede, seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan PSG, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Erken Gol ve Penaltı Yanıtı

Mücadeleye fırtına gibi başlayan Arsenal, henüz 6. dakikada Kai Havertz’in şık golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran PSG, aradığı golü 65. dakikada buldu. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Ousmane Dembélé, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda ve uzatma bölümlerinde başka gol olmayınca şampiyonu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Sinir Savaşı

Seri penaltı atışlarında heyecan doruğa ulaştı. PSG adına beyaz noktaya gelen; Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi ve Lucas Beraldo atışları gole çevirirken, Nuno Mendes fırsattan yararlanamadı.

Arsenal’da ise Viktor Gyökeres, Declan Rice ve Gabriel Martinelli fileleri havalandırsa da, Eberechi Eze ve Gabriel Magalhães’in kaçırdığı penaltılar İngiliz ekibinin şampiyonluk hayallerini suya düşürdü.

Paris Devrinin İkinci Kupası

Kulüp tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi finalini 2020 yılında Bayern Münih’e karşı 1-0 kaybeden PSG, makûs talihini geçtiğimiz sezon Inter’i 5-0 yenerek kırmıştı. Bu sezon da Puskas Arena'da zafere ulaşan Fransız devi, tarihinde çıktığı 3. finalde üst üste 2. kez kupayı kaldırma mutluluğunu yaşadı.

Luis Enrique'den Kusursuz İstatistik

PSG'nin deneyimli teknik direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi tarihindeki elit teknik adamlar arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Daha önce 2015 yılında Barcelona ile bu kupayı kaldıran İspanyol çalıştırıcı, PSG ile 2025 ve 2026 yıllarında elde ettiği zaferlerle toplamda 3. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Enrique, kariyerinde çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi finalinden de zaferle ayrılarak kusursuz bir başarı oranına ulaştı.

Arsenal Hasreti Dindiremedi

Tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi finaline 2006 yılında Barcelona karşısında çıkan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Arsenal, 20 yıl aradan sonra yükseldiği bu dev sahnede yine istediğini alamadı. Premier Lig’de elde ettiği şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı hedefleyen Londra ekibi, penaltı şanssızlığıyla bir kez daha ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.