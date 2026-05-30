A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçın hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışmaları yapıldı. Ardından hücum ve defans oyuncularına dönük taktik varyasyonlar üzerinde duruldu.

Son bölümde ise taktik oyun oynandı. Tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç antrenmana katılmazken, kaptan Hakan Çalhanoğlu da takımdan ayrı bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 16.15'te Riva'da yapacağı resmi antrenmanla Kuzey Makedonya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.