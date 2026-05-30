Aydın'ın turistik ilçelerinden Didim'de bayram tatilini geçiren vatandaşlar, tatilin sonuna gelinmesi ile birlikte geri dönüşe geçerken, Didim-Söke kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine 1 gün kala, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatilini Didim ve çevresindeki turistik bölgelerde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesi ile birlikte özellikle Didim-Söke kara yolunda araç trafiği arttı.
Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı noktalarda denetimlerini artırırken, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Yetkililer, dönüş trafiğinin hafta sonu boyunca aralıklar ile devam etmesinin beklendiğini belirtti.