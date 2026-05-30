İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü dolaysıla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bünyesinde hayata geçirilen Zihnin Fethi dijital deneyim alanına ilişkin bilgi verdi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesini içeren İstanbul’un Fethi’nden Türkiye Yüzyılı’na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif programının ayrı bir önem taşıdığına vurgu yapan Duran, "Kutlu fethin yıl dönümünde gerçekleştirilen bu kapsamlı etkinlikler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde tarihine, kültürüne ve medeniyet değerlerine sahip çıkan Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir yansıması oldu" ifadelerine yer verdi.

"Fetih ruhu İstanbul’un her köşesinde yeniden hissedildi"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümünde, bu aziz şehrin taşıdığı büyük miras bir kez daha farklı etkinliklerle hafızalarımıza kazındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın himayelerinde hayata geçirilen programlar kapsamında; “Zihnin Fethi” dijital deneyim alanı, video mapping gösterileri ve şehrin farklı noktalarına yayılan mehteran konserleriyle fetih ruhu İstanbul’un her köşesinde yeniden hissedildi. Sultanahmet Meydanı’ndan Rumeli Hisarı’na, Kadıköy’den Eyüpsultan’a uzanan bu geniş programda; Fatih Sultan Mehmet Han’ın sadece askerî dehası değil, aynı zamanda ilme, düşünceye ve medeniyet inşasına verdiği önem de güçlü bir anlatımla yeniden hatırlandı. Rumeli Hisarı surlarında gerçekleştirilen video mapping gösterisi, gemilerin karadan yürütülmesinden surların aşılmasına uzanan tarihî sahneleri etkileyici bir görsellikle yeniden canlandırırken, bu büyük mirasın günümüz Türkiye’sinde teknoloji, bilim ve kültür alanında devam eden yolculuğuyla kurduğu bağ da dikkat çekti. “İstanbul’un Fethi’nden Türkiye Yüzyılı’na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif” programı da ayrı bir anlam taşıdı. Fatih Camii’nde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve hatim dualarıyla fetih ruhunun manevi iklimi yeniden ihya edilirken, genç hafızlarımızın tilavetleri ve duaları ecdadımızın aziz mirasını geleceğe taşıyan güçlü bir köprü oldu. Kutlu fethin yıl dönümünde gerçekleştirilen bu kapsamlı etkinlikler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde tarihine, kültürüne ve medeniyet değerlerine sahip çıkan Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir yansıması oldu. Fetih ruhunu çağın imkânlarıyla buluşturan bu anlamlı programlar, geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yürüyen milletimizin medeniyet bilincini ve tarih şuurunu bir kez daha pekiştirdi. İstanbul’u fetheden kahraman ecdadımızı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum." dedi.

