Kaza, saat 07.30'da 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara gişelerinde yaşandı. Mustafa Şenol'un kontrolünü yitirdiği 17 AD 771 plakalı otomobil, gişelerin beton bariyerine çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan şoför ile yanındaki eşi Sevim Şenol, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır Sevim Şenol, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Mustafa Şenol'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Diğer taraftan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma, kazayla alakalı soruşturma başlattı.