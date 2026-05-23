Sincan Belediyesi’nin sosyal destek çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren Yarım Elma Hayır Çarşısı, bu bayramda da yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü. Gıda yardımı, sıcak yemek, temizlik malzemesi, kırtasiye ve eşya desteği gibi birçok alanda hizmet veren merkezde, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara bayramlık dağıtımı gerçekleştirildi.

Bayramlıklar Çocuklara Ulaştırıldı

Sosyal incelemeleri tamamlanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan bayramlık kıyafet ve ayakkabılar, Belediye Başkanı Murat Ercan ile eşi Emine Ercan tarafından teslim edildi. Toplam 1100 çocuğa ulaştırılan destekle çocukların bayramı sevinç içinde karşılaması hedeflendi.

Yarım Elma Hayır Çarşısı’nda düzenlenen dağıtım programında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ercan, onların mutluluğunun kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

“Bayramın Sevinci Her Eve Ulaşsın”

Kurban Bayramı’nın paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Ercan, çocukların yüzünü güldürmenin en önemli önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Bayramların birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Ercan, “Çocuklarımızın mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Bayram sevincinin tüm evlere ulaşmasını, her çocuğun güzel anılar biriktirmesini istiyoruz” dedi.

Sosyal Belediyecilik Çalışmaları Sürüyor

Sincan Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların yıl boyunca devam ettiği belirtilirken, Yarım Elma Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara farklı alanlarda destek sunulmayı sürdürüyor.