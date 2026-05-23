Ankara’da etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında aralıklarla devam eden kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özellikle Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu, Ümitköy ve Yaşamkent bölgelerinde etkisini artıran sağanak sonrası yollar adeta göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı.

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Kısa sürede yükselen yağmur suları kaldırımları aşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suya gömülürken, bazı sürücüler araçlarını yolda bırakmak zorunda kaldı. Vatandaşlar ise yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yoğun yağışın etkili olduğu Ankara-Eskişehir Karayolu’nda da trafik akışı olumsuz etkilendi. Araç yoğunluğunun arttığı güzergahta trafik zaman zaman tamamen durdu. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.