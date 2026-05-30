CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mutlak butlan kararı ile yeniden Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in Güvenpark’ta gerçekleştireceği mitingin yasaklanması amacıyla Ankara Valiliği’ne başvurduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak “Mitingin yasaklanması yönünde herhangi bir talep ya da başvuru söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Parti kaynakları, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek CHP içinde böyle bir girişimin bulunmadığını ve ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.