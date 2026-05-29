Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac ibadeti için Suudi Arabistan’da bulunan Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arafat’ta vakfe ibadetini yerine getiren vatandaşlarla yapılan görüşmede duygusal anlar yaşandı.

Bayram Tebriği ve Dualar

Erdoğan’ın görüşmede hacı adaylarının Kurban Bayramı’nı kutladığı, ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunduğu belirtildi. Türk hacılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek dualarını iletti.

Hacılar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

Telefon görüşmesinin ardından hacıların büyük memnuniyet yaşadığı ifade edilirken, kutsal topraklarda bulunan vatandaşların Türkiye’ye selam gönderdiği aktarıldı.