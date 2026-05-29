BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'İstanbul'un fethi sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyetin yükselişi, milletimizin dünyaya vurduğu silinmez mühürdür.' ifadelerini kullandı.

Destici, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

'Bugün yalnızca bir şehrin değil, bir çağın fethedildiği büyük bir günün yıl dönümünü idrak etmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Mayıs 1453, inancın, azmin, ilmin ve yüksek bir idealin birleşerek tarihin akışını değiştirdiği kutlu bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un fethi sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyetin yükselişi, milletimizin dünyaya vurduğu silinmez mühürdür.'

Hazreti Muhammed'in İstanbul'un fethini asırlar öncesinden, 'Konstantiniyye elbet fethedilecektir, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.' sözleriyle müjdelediğini hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

'Henüz genç yaşında çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han, sadece büyük bir komutan değil, aynı zamanda yüksek bir devlet aklının, derin bir medeniyet tasavvurunun ve sarsılmaz bir imanın temsilcisi olmuştur. İstanbul'un fethiyle birlikte karanlık bir çağ kapanmış, insanlık tarihinin yeni bir dönemi başlamıştır. Bu büyük zafer, toprağın değil gönüllerin fethedilmesidir. Bu büyük zafer, ilmin kaba kuvvete üstün gelişidir. Bu büyük zafer, milletimizin adalet, merhamet ve medeniyet anlayışının dünyaya ilanıdır. Bizler bugün de aynı fetih ruhunun emanetçileriyiz. Ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası korumak, Türkiye'yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımak, birlik ve kardeşlik içerisinde milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur.'