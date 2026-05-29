Ukrayna’nın Odesa Limanı açıklarında vurulan ANT isimli kuru yük gemisine ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, olayda hafif yaralanan 2 Türk vatandaşının sağlık durumunun yakından takip edildiğini duyurdu.
Açıklamada, bölgede yaşanan gerilimin daha da artmaması gerektiğine dikkat çekilerek savaşın tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarının yinelendiği ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini belirtti.