Romanya ile Rusya arasında diplomatik gerilim tırmanıyor. Romanya yönetimi, Rusya’nın Köstence Başkonsolosu’nu “istenmeyen kişi” ilan ettiğini duyurarak Köstence’deki Rus Başkonsolosluğu’nun kapatıldığını açıkladı.

Kararın ardından Rusya Dışişleri yetkilileri, Romanya’nın attığı adıma kısa sürede karşılık verileceğini bildirdi. Moskova yönetimi, söz konusu kararın cevapsız bırakılmayacağını vurguladı.

İki ülke arasındaki diplomatik gerilim, son dönemde Karadeniz bölgesinde artan güvenlik tartışmaları ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da yükselmiş durumda.