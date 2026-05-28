İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin dün Bender Abbas Havaalanı çevresindeki bir noktaya hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu saldırının ardından misilleme olarak bölgede bulunan ABD hava üssünün vurulduğu ifade edildi.

“Saldırılar Cevapsız Kalmayacak”

İran tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen operasyonun karşı tarafa açık bir uyarı niteliği taşıdığı belirtilerek, “Düşmanın saldırganlığının yanıtsız kalmayacağını bilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca benzer saldırıların tekrar edilmesi halinde İran’ın daha sert karşılık vereceği mesajı da paylaşıldı.

Gerilim Tırmanıyor

Devrim Muhafızları açıklamasında, yaşanacak sonuçların sorumluluğunun saldırıyı gerçekleştiren tarafa ait olduğu savunuldu. Bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu’daki tansiyonun yeniden yükseldiğine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi.