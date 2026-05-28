Sultanbeyli’de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yapıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi Sevimli Sokak’ta saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekonduyun çatısını tamamen sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletilirken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından gecekondu kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.