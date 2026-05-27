Yarın Ankara'da beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı Mamak Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları uyardı.

Kuvvetli yağış ile beraber su baskını, kuvvetli rüzgar, ani sel, yıldırım ile dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması çağrısında bulunuldu.

Mamak Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, "Değerli Mamaklılar 28 Mayıs Perşembe günü Ankara genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.