Ankara’da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. Başkentte özellikle Kocatepe Camii ile Hacı Bayram Veli Camii yoğunluk yaşanan noktalar arasında yer aldı.

Vatandaşlar Avlularda Namaz Kıldı

Camilerde oluşan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlularında eda etti. Farklı ülkelerden Müslümanların geleneksel kıyafetleriyle bayram namazına katıldığı görüldü.

Bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte bayram namazı için camilere geldi.

Hutbede Çevre Temizliği ve Hassasiyet Vurgusu

Bayram hutbesinde vatandaşlara, kurban kesimlerinin eziyet edilmeden yapılması ve çevre temizliğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bayramlaşma ve İkram

Namaz ve hutbenin ardından edilen dualar sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami avlularında vatandaşlara lokum ve çikolata ikram edildi.