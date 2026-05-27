Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatandaşların bayramını kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin NSosyal hesabından paylaşılan mesajda Bahçeli, şehit aileleri, gaziler, Türk milleti ve Türk-İslam alemine yönelik iyi dileklerini iletti.

“En Kalbi Duygularımla Tebrik Ediyorum”

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”

Yolculuk Yapacak Vatandaşlara Mesaj

Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara da seslenen Bahçeli, güvenli yolculuk temennisinde bulundu.

Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bayram vesilesiyle, sevdiklerine ve ailelerine kavuşmak için yollara düşecek vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla ve güven içinde ulaşmalarını diliyorum.”

“Kardeşliğimiz Daim Olsun”

Mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Bahçeli, kurbanların kabul olmasını temenni ederek şunları kaydetti:

“Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin.”

“Mazlum Coğrafyalara Derman Getirsin”

Bahçeli, Kurban Bayramı’nın huzur ve dayanışmaya vesile olması temennisinde bulunarak mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”