Halef Köklerin Çağrısı dizisinde sezon finali öncesi peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Most Productions imzalı yapım, 35. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanırken, diziye toplam 5 oyuncunun veda edeceği öğrenildi.

Çekimler Tamamlanıyor

Yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş Çelebi’nin oturduğu, senaryosunu Ercan Uğur’un kaleme aldığı dizinin çekimlerinin bugün tamamlanacağı belirtildi.

Bayram tatili nedeniyle bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizinin sezon finali bölümü ise 11 Haziran’da ekranlara gelecek.

Seda Akman ve Hakan Dinçkol Erken Veda Ediyor

Dizide Yıldız’ın annesi Ayten Taşçı karakterine hayat veren Seda Akman ile Kenan karakterini canlandıran Hakan Dinçkol, 34. bölüm itibarıyla projeye veda edecek.

Sezon Finalinde 3 Ayrılık Daha

Uzun süredir ayrılacağı konuşulan Melek karakterini oynayan başrol oyuncusu Aybüke Pusat da sezon finalinde diziden ayrılacak isimler arasında yer alıyor.

Sezon finali bölümünde ayrıca Sevde karakterini canlandıran Sezin Bozacı ile oyuncu Emre Bulut da ekibe veda edecek.

Sezon Finali Şimdiden Merak Konusu Oldu

Peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından dizinin sezon finalinde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.