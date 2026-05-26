Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağanüstü kurultay tartışmaları yeni bir boyuta taşındı. Parti içinde Özgür Özel’e yakın ekibin, olağanüstü kurultayın toplanması için delegelerden imza toplamaya başladığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için yaklaşık 670 delegenin imzası gerekiyor. Parti tüzüğü ve yasal süreç kapsamında gerekli imzaların toplanmasının ardından kurultayın en geç 45 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kurultay sürecinde oy kullanacak delegelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Hakkında tedbir kararı bulunan İstanbul delegelerinin kurultayda oy kullanamayacağı, diğer delegelerin ise sandık başına gidebileceği ifade ediliyor.

CHP kulislerinde hareketlilik sürerken, olağanüstü kurultay sürecinin parti içindeki dengeleri yeniden şekillendirebileceği değerlendiriliyor.