Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et şubelerinde seçili ürünlerde bugüne özel yüzde 20 indirim uygulandı. Belediye, hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Güvenilir, kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Halk Ege Et şubelerinde, özel indirim yapıldığı aktarıldı. Efeler ilçesinin Çarşamba, Balık Hali ve Kurtuluş ile İncirliova, Germencik, Nazilli, Söke, Kuşadası Merkez ile Karaova, Didim Merkez ve Çamlık şubelerinde, seçili ürünler yüzde 20 indirimle satışa sunuldu. Vatandaşlar, yörenin hayvanlarından üretilen ürünlere ilgi gösterdi.

'AYDINIMIZA KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Vatandaş odaklı hizmet ve çalışmalarının süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'Halk Ege Et şubelerimizde uyguladığımız indirim vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılandı. Hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya, yatırım ve projelerimizi Aydınımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' dedi.

Düzenlenen indirimlerin, özellikle aile bütçelerine katkı sağladığını belirten vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşma imkanı sunduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.