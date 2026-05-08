İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir iş yerinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından, 22 Nisan'da ekipler, operasyon düzenledi. Söz konusu iş yerine yapılan baskında uyuşturucu madde yapımında kullanılan 180 kilo ham madde, 56 bin sentetik hap, 875 bin doluma hazır kapsül ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca üretim noktasında nakliye yapıldığı sırada, şüphelilere ait araçta da 36 bin sentetik hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, soruşturmayı derinleştirdi. İkinci dalga operasyonda 4 şüpheli daha dün gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükselmiş oldu. (DHA)