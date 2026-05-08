Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Sağlam, profesyonel futbolculuk döneminden teknik direktörlüğe uzanan süreçte yaşadığı tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Sağlam, başarıya ulaşmanın temelinde disiplinli çalışma, kararlılık ve güçlü bir karakter yapısının bulunduğunu belirtti.

Hedef belirlemenin ve kişisel gelişimin önemine dikkati çeken Sağlam, 'Başarı tesadüf değildir. İnsan, hedefleri doğrultusunda emek verdiği ve vazgeçmeden çalıştığı sürece mutlaka karşılığını alır.' ifadesini kullandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de kendisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Sağlam'a Kapadokya figürlü el yapımı çanak tablo hediye etti.

Etkinliğe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler ve Hasan İler'in yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.