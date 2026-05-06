Sezon finali çekimleri için bir süredir Nevşehir’de bulunan ekip, Göreme Beldesi’nde gerçekleştirilen çekimlerin ardından sosyal sorumluluk projesine destek verdi. Ünlü oyuncuların yer aldığı klipte, sürücülere hız sınırlarına uyma, emniyet kemeri kullanma ve trafikte dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Trafik Bilinci İçin Güçlü Mesajlar

Hazırlanan videoda, trafik kazalarının önlenmesinde kurallara uymanın hayati öneme sahip olduğu vurgulanırken, ilk yardım bilgisinin de olası kazalarda hayat kurtarıcı rol oynadığına dikkat çekildi. Oyuncular, vatandaşlara bilinçli sürücülük konusunda önemli hatırlatmalarda bulundu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Kısa sürede sosyal medyada yayılan klip, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, hem sevilen oyuncuların yer almasını hem de verilen mesajların toplumsal farkındalık açısından önemini olumlu yorumlarla destekledi.

Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında hazırlanan bu anlamlı çalışma, hem eğlence hem de bilinçlendirme yönüyle dikkat çekmeye devam ediyor.