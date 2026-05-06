Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kişinin kampanyalarına herhangi bir katkısının olmadığını vurguladı. Kurum açıklamasında, “Seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir destek asla söz konusu olmamıştır” ifadelerini kullandı.

“İftiralarla hedef alınıyoruz”

Kurum, açıklamasında iddiaları sert bir dille eleştirerek, kampanyasının ve şahsının hedef alındığını savundu. Bu tür iddiaların “ahlaksızlık” olduğunu belirten Kurum, yolsuzluk suçlamalarıyla gündeme gelen kişilerin kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığını ileri sürdü.

“Gündem değiştirme çabaları nafile”

Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, gündemi değiştirme çabası içindedir. Hangi iftirayı atarsanız atın, yapılan yolsuzlukların üzeri örtülemeyecektir.”

İBB davasında tartışmalar sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, taraflar arasındaki karşılıklı açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.