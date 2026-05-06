Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekonomiden işsizliğe, enflasyondan terörle mücadeleye kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yapan Dervişoğlu, iktidarın politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Ekonomik tabloya değinen Dervişoğlu, işsizlik oranlarına ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Gençlerin büyük bir çıkmaz içinde olduğunu dile getiren Dervişoğlu, üniversite mezunlarının iş bulmakta zorlandığını ve birçok gencin umudunu yitirdiğini ifade etti.

“Ara zam artık zorunluluk”

Enflasyon rakamlarına da değinen Dervişoğlu, özellikle temel gıda ve kira fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Maaşların hızla eridiğini belirten Dervişoğlu, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu adımın artık bir tercih değil, insani ve vicdani bir gereklilik olduğunu vurguladı.

“Meslek liselerine yönelim artıyor”

Konuşmasında eğitim ve istihdam arasındaki bağa da değinen Dervişoğlu, gençlerin iş gücü piyasasında daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’de ekonomik zorlukların özellikle gençler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu söyledi.

Terör ve siyaset tartışması

Dervişoğlu, terörle mücadele ve siyasi tartışmalarla ilgili de sert açıklamalarda bulundu. Terörle bağlantılı isimlere yönelik söylemlere tepki gösteren Dervişoğlu, devletin bu tür konularda net bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı siyasi tartışmalara da değinen Dervişoğlu, muhalefetin baskı altına alınmaya çalışıldığını savundu. Bu süreçte farklı aktörlerin tutumlarını eleştiren Dervişoğlu, siyasi etik ve sorumluluk çağrısında bulundu.

“Herkesin akıbeti bellidir”

Konuşmasının sonunda sert ifadeler kullanan Dervişoğlu, milletin iradesine zarar verenlerin tarih önünde hesap vereceğini söyledi. Dervişoğlu, “Bu milletin onurunu kim çiğnediyse, aynı şekilde karşılığını bulur. Herkesin yolu da sonu da bellidir” diyerek sözlerini tamamladı.