Türkiye’nin ilk kayak merkezi olan Uludağ’da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Kar kalınlığının 67 santimetreye ulaşmasıyla birlikte sezon finaline özel olarak ücretsiz açılan pist, kayakseverlerin yoğun ilgisini gördü.

Uludağ’da kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı

“Beyaz Cennet” olarak anılan Uludağ’da 1 Mayıs’ta başlayan kar yağışı 4 gün boyunca etkili oldu. Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 9, en düşük eksi 3 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığı 67 santimetreye çıktı.

Tutyeli Pisti ücretsiz açıldı

Kar yağışının ardından 2’nci Oteller Bölgesi’nde yer alan Tutyeli Pisti, sezon finaline özel olarak ücretsiz hizmete açıldı. 2 bin 250 metre rakımdan başlayan ve 1400 metre uzunluğa sahip pistte kayak yapmak isteyenler bölgeye akın etti.

Mayıs ayında kayak keyfi

Kent merkezinden ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, güneşli havada kayak yapma fırsatı buldu. Sabah saatlerinde açılan telesiyejde yoğunluk yaşanırken, pistin gün boyu hizmet verdiği belirtildi.

Yoğun talep sonrası süre uzatıldı

Yetkililer, artan talep üzerine Tutyeli Pisti’nin bir gün daha ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı. Mayıs ayında kayak imkanı sunan Uludağ, sezonu geç kapatmasıyla dikkat çekti.