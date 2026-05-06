Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesinde meydana geldi. Mert Ş. (28) yönetimindeki 16 BFU 717 plakalı motosiklet, Kerim D.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan Kerim D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 25 BİN LİRA CEZA

Kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı yapılan kontrolde, bisiklet sürücüsü Kerim D.'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Kerim D.'ye, 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)