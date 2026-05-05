Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Beşiktaş, 36’ncı dakikada Toure ile direğe takılırken, 43’üncü dakikada Oh’un vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran siyah-beyazlı ekip, Olaitan ve Orkun Kökçü ile önemli fırsatlar yakalasa da topu ağlara gönderemedi. Konyaspor ise maçın son bölümünde daha etkili bir görüntü ortaya koydu.

Karşılaşmanın kırılma anı 90+5’inci dakikada yaşandı. Ceza sahasında Olaitan’ın müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+8’inci dakikada topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca TÜMOSAN Konyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Taraftardan Tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, son dakikada gelen golün ardından yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın’a tepki gösterdi. Tribünlerden “Yönetim istifa” ve “Sergen istifa” tezahüratları yükseldi.