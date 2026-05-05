ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte İran ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran ile şu anda “küçük çaplı bir çatışma” içinde olduklarını ifade eden Trump, “Ben buna çatışma diyorum. İran’ın kazanma şansı yok ve bunu kendileri de biliyor” dedi.

Trump, İran’ın askeri kapasitesine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, İran ordusuna ait çok sayıda gemi, hava aracı ve askeri tesisin hedef alındığını iddia etti. İran’ın savaş kabiliyetinin zayıfladığını öne sürdü.

Açıklamalarında sert ifadeler de kullanan Trump, “Belki beyaz bayrak görmeyeceksiniz ama İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor” dedi.

İran’ın ekonomik olarak da zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol satışlarının durma noktasına geldiğini ve finansal sistemin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Nükleer silah konusuna da değinen Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceğini vurgulayarak, bunun hem Orta Doğu hem de dünya için ciddi bir tehdit oluşturacağını söyledi.