Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde belediye ile ilişiği kesilen milli karateci Poyraz Karasu hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Bak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, genç sporcunun mağdur edilmediğini ve çalışmalarına kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada, Poyraz Karasu’nun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen karate antrenörü eşliğinde antrenmanlarını sürdüreceği belirtildi.

Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir gencimizin emeğinin, azminin ve hayallerinin sahipsiz kalmasına izin vermeyiz. Ülkemizin her köşesindeki sporcularımızı en güçlü imkânlarla desteklemeye, onların yolunu açmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Yaşanan gelişme, spor camiasında genç sporculara verilen desteğin devamlılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hiçbir gencimizin emeğinin, azminin ve hayallerinin sahipsiz kalmasına… — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 5, 2026