Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda süreli yayınlar ve internet haber sitelerine ilişkin çeşitli başlıkları değerlendirdi. Toplantıda resmî ilan ve reklam yayımıyla ilgili süreçler, alan adı değişikliği talepleri, basın çalışanlarının borç ve yardım başvuruları ile kredi talepleri ele alındı.

Görüşmeler kapsamında, Genel Müdürlük tarafından verilen kararlara yapılan itirazlar da gündeme geldi. Antalya’da yayımlanan bir gazetenin resmî ilan yayımlamamasıyla ilgili itiraz ile Mersin’deki bir internet haber sitesinin bekleme süresi başlangıcına ilişkin başvurusu reddedildi.

Elazığ’da faaliyet gösteren bir gazete hakkında ise yargı kararı doğrultusunda denetim yapılmasına ve elde edilecek sonuca göre gerekli işlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Alan Adı ve Kredi Talepleri Değerlendirildi

Toplantıda internet haber sitelerinin talepleri de görüşüldü. Bursa’da yayın yapan bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği talebi uygun bulundu.

Basın mensuplarına yönelik destekler kapsamında ise, resmî ilan yayımlama hakkına sahip yayınlarda çalışan 25 kişiye faizsiz borç verilmesi kararlaştırıldı. Her bir personele 18 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL destek sağlanacağı bildirildi.

Ayrıca 8’i gazete, 1’i internet haber sitesi olmak üzere toplam 9 süreli yayının kredi talepleri de kabul edildi.

Toplantıda son olarak, 20-22 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak Basın İlan Kurumu 33. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı gündemi de belirlendi.